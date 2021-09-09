Чому у жінок часто крижані ноги і руки.

Холодні ноги і руки у жінок: в чому причина і що з цим робити. Чому у жінок часто крижані ноги і руки.

Холодні ноги і руки — проблема вкрай поширена серед жінок. Чи є це ознакою певного захворювання, або представницям прекрасної статі нема про що турбуватися?

Коли в людини кінцівки стають крижаними, це означає, що в цей момент організм намагається направити все тепло в органи важливі для нормальної життєдіяльності. Людина мерзне, коли температура шкіри опускається нижче норми. Приблизно на глибині 1 мм від поверхні шкірного покриву знаходяться рецептори, які реагують на температуру повітря, і при її зміні направляють сигнали в мозок, інформує Ukr.Media.

Зберігати тепло шкіри допомагають капіляри, по яких біжить кров, і в момент, коли рецептори визначають, що температура навколишнього середовища знижується, ці тонкі судини стають більш вузькими. Це відбувається для того, щоб кров в більшому обсязі прямувала до серця, легень і інших важливих органів. Коли на вулиці стоїть морозна погода і людина з тієї чи іншої причини сильно мерзне, то швидкість кровообігу знижується до 0,02 л/хв, при максимально допустимому показнику в 3 л/хв.

Однак особливості жіночого організму, зокрема гормональний фон, призводять до того, що активність цієї захисної функції знаходиться на високому рівні. Рецептори під шкірою жінок гостро реагують на будь-які температурні коливання, тому навіть не при незначному похолоданні, пропускна здатність капілярів зменшується. Саме з цієї причини руки і ноги представниць прекрасної статі, на відміну від чоловіків, частіше залишаються холодними. Водночас їх внутрішні органи завжди мають більш високу температуру.

Вчені припускають, що це може бути пов’язано з тим, що жінкам призначається виношувати дитину, і в ході еволюції природа подбала про додатковий захист їх організму. Підвищення рівня гормону естрогену, що впливає на периферичні артерії, змушує жіночий організм бути більш сприйнятливими до холоду. Ще однією причиною подібної особливості може бути той факт, що жінки більш схильні до синдрому Рейно. Ця недуга характеризується порушенням циркуляції крові в руках і ногах під впливом низьких температур.

Тим більш коли холодно, у людей стають крижаними кінцівки, є нормальною реакцією організму. При цьому необхідно захищати себе від переохолодження. Для цього слід одягатися по погоді, віддаючи перевагу натуральним тканинам. Крім того, щоб не порушувати циркуляцію крові в ногах і руках, не варто носити занадто вузькі штани, колготки, взуття.