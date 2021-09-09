Сучасні елементи та сільська душа: заміський будинок із дивовижними поєднаннями (фото)

Брутальний будинок із сільськими мотивами розташований у провінції Жирон, що на півночі Іспанії. Він прикрашений великою кількістю рослин та етнічними мотивами.

: ELLEDecor

На півдорозі між морем і лісом цей будинок має кубічні лінії та зберігає сільську сутність. При будівництві споруди було використано лише місцеві, натуральні матеріали.

Фасад будинку покритий дерев’яними планками та керамічними плитами. Пишна рослинність огортає хатину та пробирається крізь стіни.

Дім для відпочинку та насолоди / Фото Еlledecor

Будинок, зведений відомим іспанським архітектором Даміаном Рібасом, спроєктований так, що його власники – подружня пара з трьома дочками – насолоджуються краєвидами повною мірою.

Тут максимально використовуються можливості на свіжому повітрі / Фото Еlledecor

У хатині є зона для сніданку, куточки для читання на відкритому повітрі, літня їдальня та гамак для сну. Особливе задоволення додає пергола для відпочинку – тут можна спати у гарячі літні ночі.

Затишний інтер’єр / Фото Еlledecor

Чарівний дім доповнений легкими та мобільними меблями. Багато з них придбані у місцевих торговців антикваріатом та ремісників. Завдяки вдало підібраним нейтральним кольорам будинок виглядає різним кожного дня та пори року.