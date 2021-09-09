У Telegram з’явиться функція, яка вже давно є в WhatsApp

В чатах Telegram може з’явитися можливість подивитися, хто саме з їх учасників прочитав повідомлення. Функція тестується в бета-версії для macOS.

Функція буде працювати тільки в групах на 50 і менше учасників, незалежно, приватна вона, або публічна. У списку тих, що проглянули чи не з’явиться анонімний адміністратор.

Раніше Telegram потролліть WhatsApp в «Твіттері» під оголошенні месенджера Facebook про нововведення. WhatsApp повідомив в соцмережі про нову функцію, що забезпечує перенесення чатів з iOS на Android. Telegram залишив реплай з мемом «Який зараз рік?»

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Нещодавно Telegram отримав оновлення з низкою нововведень. Вони стосуються переважно взаємодії з контентом (каналами, стікерпакамі) як для творців, так і для споживачів. Серед них відеотрансляції без обмежень по числу учасників, гнучкі настройки пересилання і швидкий перехід між каналами.