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На Київщині двоє чоловіків влаштували перестрілку біля магазину

10.09.2021

Поліцейські з’ясовують обставини стрілянини між двома чоловіками під Білою Церквою.
“Поліцейські з’ясували, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого один з них зробив чотири постріли в бік іншого. Зараз постраждалого госпіталізували до Білоцерківської лікарні”, – повідомила прес-служба Нацполіціі Київської області.

Інцидент стався неподалік продовольчого магазину в селі Сорокотяги, про що правоохоронцям повідомила жінка, що стала випадковим свідком.

Правопорушник з місця злочину втік. Зараз поліція проводить заходи щодо розшуку стрілка.

“Інформація буде оновлюватися”, – додали в прес-службі.

 

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