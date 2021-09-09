На Київщині двоє чоловіків влаштували перестрілку біля магазину

Поліцейські з’ясовують обставини стрілянини між двома чоловіками під Білою Церквою.

“Поліцейські з’ясували, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого один з них зробив чотири постріли в бік іншого. Зараз постраждалого госпіталізували до Білоцерківської лікарні”, – повідомила прес-служба Нацполіціі Київської області.

Інцидент стався неподалік продовольчого магазину в селі Сорокотяги, про що правоохоронцям повідомила жінка, що стала випадковим свідком.

Правопорушник з місця злочину втік. Зараз поліція проводить заходи щодо розшуку стрілка.

“Інформація буде оновлюватися”, – додали в прес-службі.