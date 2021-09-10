Ольга Куриленко кардинально змінила імідж

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала новий імідж. Знаменитість перефарбувала волосся в більш світлий і ніжний колір.
Також кінозірка зробила чубчик набік. Відповідні фото Куриленко опублікувала на сторінці в Instagram.
Голлівудська актриса, сидячи в салоні краси, зробила селфі, на якому засвітилася з новим кольором волосся і чубчиком. Вона позувала без макіяжу і зазначила, що залишилася дуже задоволеною новим іміджем.
“Мені так подобається мій новий колір волосся!” – підписала кадри знаменитість.
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Варто зазначити, що прихильники Куриленко залишилися в захваті від її нового стилю. Багато хто написав приємні коментарі під публікацією.
“Браво колористу! Колір настільки гармонійний вам, що здається вашим природним”, “Суперпрекрасна”, “Природна краса”, – пишуть люди в мережі.