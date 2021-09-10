Курьез: лиса украла камеру у туристов и записала забавное видео

Попытка заманить зверька в камеру обернулась вирусной историей

С туристами на Камчатке произошел забавный курьез — лиса украла оставленную на земле камеру и сбежала. Все это время устройство оставалось включенным, и теперь у путешественников есть забавное видео на память. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Апостроф.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются. Глядя на кадры короткого ролика, можно лишь предположить, что туристы оставили камеру в качестве видеоловушки, чтобы заснять лису. Животное не растерялось, обнюхало устройство, схватило его в зубы и тот же бросилось наутек. Видео публикует YouTube-канал UCHANNEL.