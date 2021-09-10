Ощадбанк нав’язав пенсіонерці платні послуги

Ощадбанк на період карантину вирішив не блокувати прострочені карти внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за тарифним пакетом «Мій рахунок». Отримати оновлену карту можна у відділенні Ощадбанку, але в разі, якщо немає можливості її забрати, то переселенці можуть і далі користуватися старою картою, термін дії якої вже закінчився.
Як повідомлялося, Ощадбанк продовжив до 1 липня 2021 року дію платіжних банківських карток внутрішньо переміщених осіб за тарифним пакетом «Мій рахунок», у яких термін дії закінчується під час карантину. Якщо переселенець не зміг забрати нову картку в відділенні, то він може і далі знімати кошти та розраховуватися старої карткою до 1 липня 2021 року.
Нагадаємо:
- Ощадбанк роз’яснив, в яких випадках інформація про внутрішньо переміщених осіб передається до Пенсійного фонду України для перевірки.
- Ощадбанк призупинив знищення карт пенсіонерів-переселенців, які ті не отримали через заблоковані ОРДЛО пункти пропуску: багато пенсіонерів з березня 2020 року не можуть потрапити на підконтрольну української влади територію.
- У зв’язку з дією карантину проходження фізичної ідентифікації в Ощадбанку для переселенців призупинено, і їх банківські картки на цей час не блокуються. Однак є ряд випадків, коли блокування відбувається.
- Правозахисник пояснив, що потрібно робити пенсіонерам з ОРДЛО зі статусомВПО, які отримали вимогу від управління ПФУ пройти ідентифікацію, проте в зв’язку з карантином не можуть виїхати з непідконтрольною території, в зв’язку з чим є ймовірність припинення виплат. Деякі заходи для захисту своїх прав на пенсію пенсіонери можуть зробити дистанційно.