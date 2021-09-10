Ощадбанк нав’язав пенсіонерці платні послуги

Ощадбанк на період карантину вирішив не блокувати прострочені карти внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за тарифним пакетом «Мій рахунок». Отримати оновлену карту можна у відділенні Ощадбанку, але в разі, якщо немає можливості її забрати, то переселенці можуть і далі користуватися старою картою, термін дії якої вже закінчився.

Як повідомлялося, Ощадбанк продовжив до 1 липня 2021 року дію платіжних банківських карток внутрішньо переміщених осіб за тарифним пакетом «Мій рахунок», у яких термін дії закінчується під час карантину. Якщо переселенець не зміг забрати нову картку в відділенні, то він може і далі знімати кошти та розраховуватися старої карткою до 1 липня 2021 року.

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