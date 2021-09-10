Ненавидящий собственную шерсть кот удивил интернет

«Парень не верил, что мой кот ненавидит собственную шерсть, поэтому я решила ему доказать». Таким описанием сопровождается видеоролик, ставший вирусным в TikTok. На кадрах девушка вычёсывает своего питомца, после чего дает тому понюхать шерсть. Котик тут же начинает истерить и шипеть, вызывая у мужчины приступ смеха.
Ролик под названием «Он ее не выносит» набрал более 6,7 миллиона просмотров и 1,5 миллиона лайков.
Эмоциональная реакция пушистого удивила комментаторов.
Когда попросил подстричь кончики, но парикмахер обрезал 20 сантиметров.
Мой кот ведёт себя так же, я думала, он у меня один такой.
Ахахаха, я тоже ненавижу находить свои волосы по квартире.
Интересно, почему он так реагирует?
: ridus.ru