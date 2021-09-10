Сербія – російський фугас для Європи – Центр журналістських розслідувань

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Відеоблог Євгенія Лешана про те, як Сербія наближається до членства в Євросоюзі, не дотримуючись загальноєвропейської позиції з питання статусу Криму та санкційного тиску на Росію.

Заради європейської інтеграції Сербія помирилася з Косово і навіть видала Міжнародному кримінальному суду низку воєнних злочинців, яких сербська шовіністична пропаганда називала національними героями.

Що ще треба для вступу Сербії в ЄС? Реформи, звісно. Багато системних реформ. І синхронізація базових зовнішньополітичних принципів. Один з яких – принцип непорушності кордонів та територіальної цілісності.

Але спікер сербського парламенту Івіца Дачич під час конференції «Росія на Балканах: погляд у майбутнє» відверто заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії – попри тиск світової спільноти.

І Дачич, і сербські міністри охоче відвідують заходи російських організації – агентів впливу Москви в Європі. Такі організації – «Русский балканский центр», Центр Русского географического общества, Асоціація друзів Криму – почуваються в Бєлграді як вдома.

Чи усвідомлює Європа, що включення до ЄС нових членів без дотримання суворих етичних, ціннісних критеріїв вступу не зміцнює Євросоюз, а руйнує його. Перетворює з фортеці прогресу і права на політично, світоглядно і безпеково непевне, і водночас – вразливе до деструктивних впливів аморфне утворення, яке легко стане політичною здобиччю Кремля? Та усвідомлює. Просто вчергове корисливі інтереси можуть переважити цінності.

Подробиці дивіться у відео: