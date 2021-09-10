Експерти назвали китайські марки, які виробляють найякісніші автомобілі

Китайський підрозділ компанії J.D. Power опублікував рейтинг виробників, які випускають найбільш якісні машини в КНР.

Як зазначається, список був складений на основі кількості скарг, які надійшли від власників нових автомобілів протягом перших 90 днів після покупки транспортного засобу і протягом 3 років експлуатації.

Кожній компанії експерти присвоїли числовий показник (кількість поломок на 100 куплених машин), після чого рейтинг був розбитий на кілька категорій, в тому числі на сегмент масових машин виключно китайських марок.

Отож рейтинг очолила марка Changan. До топ-3 також увійшли Chery і Lynk & Co (належить концерну Geely).

Далі в списку розмістились GAC, два суббренда Dongfeng, Jetour (входить до складу компанії Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), а також Geely і Roewe (SAIC).

Відзначимо, що в Україні найбільшою популярністю користуються автомобілі марки Chery, зокрема їхні кросовери Tiggo 2 та Tiggo 4.