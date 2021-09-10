Верховна Рада заслухає звіт щодо Кримської платформи та візиту Зеленського до США – трансляція

23 серпня пройшов інавгураційний Саміт Кримської платформи. Він офіційно запустив перший міжнародний формат щодо Криму.
Кримська платформа – це ініційований Україною новий міжнародний консультаційно-координаційний формат.
Платформа спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні мирним шляхом.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський очікує від Кримської платформи актуалізації теми звільнення Криму на міжнародному рівні, розробки законодавства з деокупації Криму, пошуку шляхів звільнення політв’язнів, інструментів контролю за дотриманням санкцій та обговорення проблеми мілітаризації Криму та Азово-Чорноморського регіону. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю кримським журналістам на острові Зміїному.