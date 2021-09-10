РФ та Білорусь почали масштабні навчання «Запад-2021», задіяні 200 тисяч військових

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Навчання проходитимуть на дев’яти полігонах, розташованих на території Росії, в акваторії Балтійського моря, а також на п’яти полігонах збройних сил Білорусі.

За офіційними даними білоруської влади, на її території в навчаннях братимуть участь 2,5 тисячі російських військових, проте на Заході вважають, що ці дані можуть бути сильно занижені.

Литва розглядає російсько-білоруські навчання «Захід-2021», які розпочнуться за тиждень, як демонстрацію готовності Росії до військового конфлікту проти держав або коаліції держав на західному стратегічному напрямку.

Генсек НАТО Столтенберг закликав РФ бути відкритою щодо кількості військ на навчаннях на тлі стурбованості у Польщі, країнах Балтії та Україні щодо намірів Москви.

В окупованому Криму підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту РФ провели комплекс спеціальних навчань за видами всебічного забезпечення військ, в яких брали участь понад тисячі військовослужбовців і близько 300 одиниць військової і спеціальної техніки.

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