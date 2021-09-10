Катерина Кухар розсекретила свою вагу і найбільший гонорар

У короткому інтерв’ю відома українська балерина Катерина Кухар розповіла, що її вага не опускається нижче позначки в 41 кілограм, та попри прекрасну фізичну форму, яка є невід’ємною частиною життя балерини, знаменитість дозволяє собі маленькі слабкості і їсть вночі сирокопчену ковбасу. Катерина щодня проводить по 3-4 години біля станка, і вважає, що поганому танцюристу заважає погана розтяжка.

Перші три пункти райдера знаменитості: ароматичні свічки, квіти і цукерки. Найбільший гонорар 10 тисяч доларів.

Балерини можуть іти на пенсію в 37 років, однак Катерині 39 і вона досі успішно продовжує кар’єру, виступаючи в парі зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.