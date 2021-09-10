Заленський заявив, що допускає можливість повномасштабної війни з РФ

Про це Зеленський заявив у межах форуму Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021 у Києві в п’ятницю, передає ТСН.

«Якщо буде потужна ескалація з боку Росії – це найстрашніше, що може бути. На жаль, така можливість є. 2014 рік став роком, коли Росія зробила крок уперед назустріч війні, а завдяки українцям цей рік став кроком назад від війни. Їх зупинили», – сказав президент.

YES Brainstorming – фокусуватиметься на темі «Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

На території РФ та Білорусі почалися спільні масштабні військові навчання «Запад-2021», які триватимуть до 16 вересня. Всього в навчаннях беруть участь до 200 тисяч осіб особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію таємного рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня про розвиток Військово-морських сил ЗСУ до 2031 року. Контроль за його виконанням покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

Як повідомлялось, РФ блокує Керченську протоку, яку вона, всупереч все ще чинній двосторонній угоді між Україною та Росією, фактично окупувала. З 16 квітня аж по 31 жовтня, тобто більше ніж на півроку пройти протокою з Азовського моря до Чорного і в зворотньому напрямку не зможуть жодні військові кораблі та державні судна, окрім російських – таким є рішення Росії. В першу чергу ця заборона, звісно, стосується українських суден.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань «Окупована протока».

Джордж Кент заявив в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань, що перешкоджання Росії свободу судноплавства в Азовському і Чорному морях не тільки є порушенням міжнародного права, а й серйозною загрозою для економіки України через блокування роботи українських портів. Сполучені Штати продовжать «працювати над цією проблемою разом з Україною».

Нагадаємо:

18 грудня 2018 року Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів».

У листопаді 2019 року Україна, Швеція, Литва і Естонія закликали РФ забезпечити вільний доступ до Азовського моря і гарантувати свободу судноплавства.

9 серпня 2021 року українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки на морі заявила, що Росія не припиняє нарощування військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні і закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство.



