Рада ЄС продовжила персональні санкції за агресію проти України ще на півроку

Нагадаємо:
- Індивідуальні санкції Євросоюзу вперше були введені 17 березня 2014 року і постійно продовжуються на півроку. Зараз вони діють до 15 березня 2021 року.
- 18 червня 2020 року Рада ЄС продовжила до 23 червня 2021 року обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну окупацію Криму і Севастополя Росією.
- 29 червня 2020 року Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців – до 31 січня 2021 року – санкції проти окремих секторів російської економіки. Ці обмежувальні заходи були введені ЄС у 2014 році у відповідь на дії Росії по дестабілізації ситуації в Україні.