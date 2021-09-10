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Рада ЄС продовжила персональні санкції за агресію проти України ще на півроку

10.09.2021

Нагадаємо:

  • Індивідуальні санкції Євросоюзу вперше були введені 17 березня 2014 року і постійно продовжуються на півроку. Зараз вони діють до 15 березня 2021 року.
  • 18 червня 2020 року Рада ЄС продовжила до 23 червня 2021 року обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну окупацію Криму і Севастополя Росією. 
  • 29 червня 2020 року Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців – до 31 січня 2021 року – санкції проти окремих секторів російської економіки. Ці обмежувальні заходи були введені ЄС у 2014 році у відповідь на дії Росії по дестабілізації ситуації в Україні.

 

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