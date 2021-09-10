Портал «Дія» призупинив роботу

Вночі 10 вересня на порталі державних послуг Дія запустили оновлення адресних довідників, тому він не працюватиме близько доби.

Відновлення роботи очікується вже 11 вересня, повідомляє адміністрація порталу у соцмережі.

Там пояснили, що мета таких оновлень – безпомилкове відображення належності населених пунктів до громад, і наголосили, що працюють в турборежимі, аби послуги відновилися якнайшвидше.

У коментарях під постом повідомили, що оновлення відбуваються саме на порталі, а мобільний додаток Дія працює у штатному режимі, тому всі е-документи доступні для користувачів.