Загроза провокацій РФ на кордоні зросла – Залужний

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, відповідаючи на питання як змінилась чисельність російських військ на кордоні з Україною від травня, пише Укрінформ.

«Не можу сказати, що вона (чисельність російських військ – ред.) змінилася прямо в гіршу сторону. Російська Федерація і Республіка Білорусь проводять плановий захід, про який вони відкрито заявляли, і у відповідності до їхнього замислу проведення навчань відбулося певне нарощування безпосередньо батальйонно-тактичних груп уздовж усього державного кордону, а також і на території Білорусії. Всі вони відслідковуються нами і ми відповідно готуємося до цього адекватно реагувати», – зазначив головнокомандувач.

Президент України Володимир Зеленський вважає ймовірною можливість повномасштабної війни з РФ. За його словами, це буде найбільшою помилкою РФ, після цього ніколи не буде сусідства між Росією, Україною, Білоруссю.

На території РФ та Білорусі почалися спільні масштабні військові навчання «Запад-2021», які триватимуть до 16 вересня. Всього в навчаннях беруть участь до 200 тисяч осіб особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію таємного рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня про розвиток Військово-морських сил ЗСУ до 2031 року. Контроль за його виконанням покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

Як повідомлялось, РФ блокує Керченську протоку, яку вона, всупереч все ще чинній двосторонній угоді між Україною та Росією, фактично окупувала. З 16 квітня аж по 31 жовтня, тобто більше ніж на півроку пройти протокою з Азовського моря до Чорного і в зворотньому напрямку не зможуть жодні військові кораблі та державні судна, окрім російських – таким є рішення Росії. В першу чергу ця заборона, звісно, стосується українських суден.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань «Окупована протока».

Джордж Кент заявив в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань, що перешкоджання Росії свободу судноплавства в Азовському і Чорному морях не тільки є порушенням міжнародного права, а й серйозною загрозою для економіки України через блокування роботи українських портів. Сполучені Штати продовжать «працювати над цією проблемою разом з Україною».

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