Як у Північній Кореї і Сирії: Xiaomi почала блокувати свої смартфони в окупованому Криму

Масова блокування зафіксована у вересні, повідомляє XDA-developers.

Після декількох днів використання нового смартфона користувач бачать на екрані пристрою повідомлення про те, що політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на даній території.

«Політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви спробували його активувати. Будь ласка, зверніться безпосередньо до продавців за додатковою інформацією», – приходить повідомлення користувачам.

Раніше китайська компанія хоч і забороняла продаж в деяких частинах світу, але безпосередньо не заважала роботі окремих екземплярів, які потрапили туди. Поки блокування не торкнулася апаратів, ввезених в ці регіони після активації в іншій країні.

Дочірнє підприємство Canon Europe закликає іноземців до участі у фестивалі «Nature Photo Camp», який має відбутися у листопаді в окупованому Криму. Всі учасники зможуть безкоштовно взяти на зйомку новітні і популярні камери і об’єктиви Canon.



