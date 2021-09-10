Чеські сенатори вимагають від РФ звільнити Нарімана Джелялова та інших кримських татар

Про це йдеться в заяві сенаторів, пише Крим.Реаліі.

«Ми вважаємо, що цей арешт є цинічною реакцією Російської Федерації на недавнє засідання Кримської платформи в Києві, участь в якому взяв також голова Сенату Чеської Республіки, де, зокрема, обговорювалося і положення кримських татар в Криму. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити пана Нарімана Джелялова і ще чотирьох затриманих осіб. Ми також вимагаємо звільнити понад сто інших політв’язнів в Криму, включно з тими, хто протиправно утримується в тюрмах Росії. Ми закликаємо уряд Чеської Республіки домагатися звільнення цих політичних в’язнів в рамках ЄС і ініціювати подальші скоординовані кроки держав-членів ЄС», – сказано в заяві.

Сенатори вказують на безпідставні спроби Росії представити Джелялова як «екстреміста».

У заяві також говориться про систематичні порушення Росією міжнародних зобов’язань і прав людини в Криму з посиланням на доповіді і заяви ЄС, Генасамблеї ООН, Верховного комісара ООН з прав людини.

23 серпня у Києві відбувався установчий саміт Кримської платформи, що викликав у керівництва Росії справжню істерику. Цього дня у Криму сталась малопомітна подія: на немагістральному газогоні в районі села Перевальне Сімферопольського району (відоме завдяки військовій частині) було виявлене «механічне пошкодження». МВС Росії в окупованому Криму відкрило справу за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу РФ – зумисне знищення чи пошкодження майна. Тоді ж повідомлялось, що проблема на трубі невелика – і до вечора ремонтники її ліквідують.

Однак у ФСБ вирішили із цієї рядової аварії (фото чи відеодоказів якої, зазначимо, так і не було опубліковано) зліпити гучну «справу» за участі Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який тільки-но повернувся із саміту Кримської платформи. Гебісти перекваліфікували кримінальну справу за статтею 281 КК РФ – Диверсія. Центр журналістських розслідувань розповідає, чиїми руками Росія фальсифікує чергову «справу диверсантів» у Криму.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань Хто запроторив за ґрати Нарімана Джелялова та братів Ахтемових

Російська Федеральна служба безпеки заявила 7 вересня, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

«Київський районний суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці – до 4 листопада. Про такий запобіжний захід клопотала сторона звинувачення як «тяжкість осудного злочину».

«Київський районний суд» Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 листопада для двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових, підозрюваних в скоєнні «диверсії» (ч. 1 ст. 281 КК РФ).