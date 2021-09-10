У Кличко украли ₴6 миллионов на закупках лекарств для онкобольных

Правоохранители проводят ряд обысков в здании Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации из-за хищения 6 миллионов гривен на закупках препаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба столичной городской прокуратуры.

«Подольская окружная прокуратура Киева совместно с ГУБКОП Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства по факту растраты и присвоения средств территориальной громады города Киева (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) проводит обыски в помещениях Департамента здравоохранения КГГА и в офисных помещениях поставщика лекарственных средств», — указано в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Департамент здравоохранения КГГА заключил договор на поставку лекарств для онкобольных пациентов, искусственно завысив цены на препараты. В результате из местного бюджета излишне уплачено 6 миллионов гривен