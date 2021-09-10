Названо продукти харчування, які позбавляють енергії

Діятологи розповідають, як не нашкодити собі.

Не всі продукти харчування дають організму енергію. Це важливо знати, готуючи собі сніданок, обід та вечерю, пише meta.ua.

Перший продукт, який впливає на продуктивність — кава. Річ у тому, що з часом наднирники, що виробляють кортизол і адреналін після чашки напою, звикають до підбадьорливого ефекту кофеїну і перестають на нього реагувати.

Також не варто зловживати хлібобулочними виробами та солодощами, а саме пластівцями та йогуртами. Ці продукти активізують підшлункову залозу, яка за допомогою інсуліну намагається відрегулювати рівень цукру в крові. Як результат — втома і дратівливість.

Окрім цього, фахівці радять виключити з раціону деякі м’ясні продукти, зокрема, сосиски, ковбасу і червоне м’ясо. Це пов’язано з тим, що на перетравлення такої їжі організм витрачає чималу кількість енергії. Тому після такого сніданку замість насичення приходить відчуття втоми.