На Оболоні затримали кишенькового злодія, який обікрав киянина на зупинці

Невідомий заліз у сумку до чоловіка, поки той розмовляв телефоном.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Як зазначається, на вулиці Героїв Дніпра на зупинці громадського транспорту помітили, як невідомий заліз у сумку до чоловіка, поки той розмовляв телефоном.

Поліцейські затримали чоловіка, ним виявився неодноразово судимий за грабежі та крадіжки 37-річний киянин.

У ході особистого обшуку правоохоронці виявили у нього гаманець з грошима та документи на ім’я іншого чоловіка.

Для належного документування події викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєне затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.