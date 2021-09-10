В Україні показали новий пікап Great Wall Poe

На вітчизняний ринок вийшов новий пікап марки Great Wall – модель Poer, яка відрізняється багатим рівнем оснащення, повідомляє Автоцентр.

На агропромисловій виставці AGRO Vinnytsia 7 – 9 cентября відбувся показ нового для українського ринку великого пікапа Great Wall Poer. Машина пропонується з дворядною кабіною, в двох виконаннях – комерційному і пасажирському. У Вінниці дебютував як раз остання з них, причому в розкішній комплектації Super Luxury.

Значний за розміром автомобіль (довжиною 5403 мм, шириною 1934 мм і висотою один тисяча вісімсот вісімдесят шість мм) приводить в рух 2,0-літровий турбодизель потужністю 163 к. с., з максимальним обертовим моментом 400 Нм при 1500 – 2500 об/хв. Він агрегатується з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач ZF.

На відміну від комерційного побратима машина має не гідро-, а електропідсилювач керма, а також електронне гальмо стоянки Auto Hold. Водій може вибрати один з чотирьох режимів управління: Standart, Eco, Sport або 4L. Більш того, є ще й три режими чутливості рульового колеса.

Вантажопідйомність становить 975 кг. Розміри вантажного набряку: 1520 х 1520 х 538 мм (у комерційного варіанту відсік довше на 200 мм, а вантажопідйомність менше – 800 кг). Витрата палива в міському циклі – 10,4 л, на трасі – 8,7 л і в змішаному – 9,4 л на 100 км.

А тепер про багатій комплектації. Вона включає оббивку сидінь шкірою nappa, 6-діапазонну електричну настройку крісла водія і 4-діапазонну крісла переднього пасажира, клімат-контроль з системою очищення повітря, мультимедіа з 9-дюймовим екраном.

З електронних «помічників» відзначимо систему допомоги при старті на підйомі HHC, а також при спуску – HDC, систему попередження про перешкоди поперечного руху ззаду (Astern Side Warning), що допомагає при виїзді з парковки, систему попередження від зіткнення при відкритті дверей – DOW , адаптивний круїз-контроль з функцією інтелектуального водіння.

А також – система, що попереджає про зміну смуги руху (LDW) і автоматичного повернення на смугу (LKA), плюс система автоматичного екстреного гальмування при виявленні перешкоди на дорозі (AEB-P + AEB). Також водій оцінить і функцію кругового огляду на 360 град. Ясна річ, що не забута і пасивна безпека: є передні і бічні надувні подушки.

Great Wall Poer Super Luxury продається в Україні за 998 760 грн, а його комерційний побратим з 6-ступінчастою «механікою» – за 769 878 грн.