Наріману Джелялову посилили обвинувачення: на «повноцінну участь в скоєнні диверсії» – адвокат Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні в ході слідчих дій в УФСБ по РК і м. Севастополю Наріману Джелялову було пред’явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 281 КК РФ, тобто в скоєнні диверсії. Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріманом діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії», – написав Полозов.

Адвокат зазначає, що також в рамках слідчих дій після пред’явлення звинувачення було здійснено допит обвинуваченого. Наріман Джелялов скористався правом обвинуваченого не давати показання.

«Крім цього, слідство ознайомило Нарімана Джелялова і його захисників Еміне Авамілєву і мене з постановами про призначення низки експертиз, а також з деякими вже готовими на поточний момент висновками експертів. Всього на поточний момент призначено 12 експертиз, деякі з яких вже проведені», – пише адвокат.

Крім того, слідство зажадало відібрати підписку про нерозголошення з захисників Нарімана Джелялова.

«З огляду на негативний прецедент з нашим колегою адвокатом Іваном Павловим, захист заявив про необхідність конкретизації наслідком відомостей, що становлять таємницю слідства, що було наслідком задоволено. Так, захисники Нарімана Джелялова тепер не мають права розголошувати такі відомості: показання осіб, які стали відомими в ході провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, за винятком свідчень Джелялова Н.Е., а також суті і висновків експертних досліджень у кримінальній справі, публікації висновків експертів і даних учасників досудового провадження», – пише Полозов.

За його словами, до початку слідчих дій захисту надали можливість поговорити з Наріманом наодинці.

Він повідомив, що тримають його в СІЗО Сімферополя в двомісній камері з ще одним сусідом по камері – фігурантом справи щодо Свідків Єгови. Стан здоров’я Нарімана Джелялова задовільний, моральний настрій позитивний. Умови утримання і відносини персоналу СІЗО задовільні.

Єдине, камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання продуктів харчування і не до кінця закривається вікно, що з пониженням температури може стати проблемою.

«Наріман просив передати всім, що він дякує за підтримку і небайдужість, і просить не забувати про Асана і Азіза, котрі є фігурантами цієї справи, а також не забувати про всіх політв’язнів», – повідомив Полозов.

Адвокат Євгенія Закревська подала заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про прийняття термінових заходів для захисту заарештованих в Криму заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова і Асана Ахтемова від тортур, а також про забезпечення доступу до Ахтемова незалежного адвоката. В ЄСПЛ відреагували.

23 серпня у Києві відбувався установчий саміт Кримської платформи, що викликав у керівництва Росії справжню істерику. Цього дня у Криму сталась малопомітна подія: на немагістральному газогоні в районі села Перевальне Сімферопольського району (відоме завдяки військовій частині) було виявлене «механічне пошкодження». МВС Росії в окупованому Криму відкрило справу за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу РФ – зумисне знищення чи пошкодження майна. Тоді ж повідомлялось, що проблема на трубі невелика – і до вечора ремонтники її ліквідують.

Однак у ФСБ вирішили із цієї рядової аварії (фото чи відеодоказів якої, зазначимо, так і не було опубліковано) зліпити гучну «справу» за участі Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який тільки-но повернувся із саміту Кримської платформи. Гебісти перекваліфікували кримінальну справу за статтею 281 КК РФ – Диверсія. Центр журналістських розслідувань розповідає, чиїми руками Росія фальсифікує чергову «справу диверсантів» у Криму.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань Хто запроторив за ґрати Нарімана Джелялова та братів Ахтемових

Російська Федеральна служба безпеки заявила 7 вересня, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

«Київський районний суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці – до 4 листопада. Про такий запобіжний захід клопотала сторона звинувачення як «тяжкість осудного злочину».

«Київський районний суд» Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 листопада для двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових, підозрюваних в скоєнні «диверсії» (ч. 1 ст. 281 КК РФ).