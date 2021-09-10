ОРД Weekend: «Миллиарды», дело Дрейфуса и львовские убийства

Редакция Кордон в канун выходных представляет читателям книги, фильмы и сериалы, с которыми будет нескучно провести следующую неделю

МИЛЛИАРДЫ

На минувшей неделе наконец –то вышел в полном составе пятый сезон культового сериала «Миллиарды» от Showtime, повествующего о нравах высшего света американских финансовых воротил и правоохранительной системы США.

Пятый сезон должен был выйти еще в прошлом году, но из-за пандемии создатели были вынуждены прекратить сьемки, и зритель увидел всего лишь несколько серий нового сезона.

Главный герой «Миллиардов» — финансовый воротила Бобби «Акс» Аксельрод , сколотивший свое состояние в момент трагических событий 11 сентября, воспользовавшись тем, что его несколько компаньонов погибли во время теракта.

Аксельрод становится миллиардером главой хедж-фонда Axe Capital, используя для достижения своих целей методы, идущие вразрез с законом. Аксельродом и его компанией интересуется прокурор Южного округа Нью-Йорка Чак Роадс, жаждущий сделать карьеру и стремящийся в политику.

Чак ищет компромат на Аксельрода и стремится посадить его за решетку, и ожидает, что столь крупная «посадка» сделает ему имя в политике, и он сможет занять кресло мэра Нью Йорка.

Ситуация для обоих фигурантов осложняется еще и тем, что жена Чака Венди занимает важную должность в компании Аксельрода, и не желает становиться ни на одну из сторон.

Сериал захватывает с первых же минут и показывает цинизм как мира финансовых воротил, так и американской правоохранительной системы.

Представляющие обе сферы главные герои готовы идти до конца, лишь бы остаться при своих интересах и устроить оппоненту максимально жесткую подлянку.

Миллиарды (5 сезон) трейлер (2021)

«Миллиарды» — это сериал не про деньги и как их заработать (хотя и об этом тоже). Это увлекательная драма о врожденном инстинкте быть круче всех, быть лучше всех, быть могущественнее всех потому, что ты это можешь. И антропологический экскурс в психологию людей, управляющих миром.

Главные роли в «Миллиардах» сыграли британский актер Дэмиен Люис («Родина», «Жизнь как приговор», «Братья по оружию») , Пол Дмататти «Спасти рядового Райана», «Переговорщик», «Джон Адамс») и Мэгги Сифф («Сыны анархии», «Безумцы»).

БУМАЖНЫЙ ДОМ

Помимо «Миллиардов», на минувшей неделе произошла еще одна громкая премьера.

Вышел в свет пятый сезон испанского сериала «Бумажный дом»., повествующий о группе авантюристов, решивших в один прекрасный момент ограбить не что-нибудь, а испанский Королевский монетный двор.

Некий Профессор собирает с миру по нитке всевозможных отморозков и мошенников, готовых пойти на риск и которым нечего терять.

Собрав «коллег», Профессор рассказывает им о своем плане – пробраться в здание Королевского монетного двора, взять заложников и …включив печатный станок, напечатать себе два с копейками миллиарда евро пока полиция и спецслужбы разбираются между собой, что делать с захватчиками…

По замыслу Профессора, никто из участников ограбления не должен знать об остальных никакой личной информации, даже вместо имён используются названия городов. При этом преступники планируют совместно с деньгами заполучить и народную любовь и стать национальными героями.

Но как это всегда случается, даже самый идеальный план не в состоянии учесть пресловутый человеческий фактор, и в какой-то момент все пошло не так…

Трейлер сериала «Бумажный дом»

После выхода первого сезона сериал стал мегапопулярен во всем мире, и стриминговый сервис Netflix выкупил дальнейшие права на его производство.

В жизнь до этого скромных испанских режиссеров и актеров пришли большие деньги, и дальнейшие сезоны были сняты уже гораздо более дорого, чем первый.

Однако деньги далеко не всегда означают еще более громкий успех, и многие критики сошлись во мнении, что самые первые сезоны «Бумажного дома» были сняты хоть и за небольшой бюджет, но были более яркими, нежели последующие. Впрочем, тут как говорится, кому что нравится.

ПЕРРИ МЕЙСОН

Новый сериал от HBO «Перри Мейсон» — в некотором роде приквел к романам серии романов американского писателя Эрла Стэнли Гарднера об адвокате Перри Мейсоне.

Сериал рассказывает о жизни Перри Мейсона в тот время, когда он не был адвокатом, а был нищим частным детективом, перебивающимся с хлеба на воду в Лос-Анджелесе начала тридцатых годов прошлого века в самый разгар Великой депрессии в США.

Перри Мейсон сломленный войной человек с тяжелым ПТСР, страдающий от разлуки с сыном и чувства собственной неполноценности.

Он покупает за несколько долларов галстуки, необходимые для деловых встреч, у знакомого патологоанатома, снимающего их с трупов, и следит по просьбе продюсеров за пускающимися во все тяжкие актерами.

Однажды Перри Мейсон принимает предложение расследовать обстоятельства похищения и убийства полуторагодовалого мальчика, в котором обвиняется мать мальчика. И раскрывает преступление, преодолевая собственные страхи…

В сериале подняты также модные ныне «расовые вопросы».

К примеру, показателен эпизод, когда «черный» патрульный полицейский делает успехи в раскрытии преступления, однако все заслуги пытаются присвоить себе «белые» детективы.

Дело в том, что в Америке тридцатых годов прошлого века детективом мог быть только «белый», а «цветные» могли лишь патрулировать улицы, но не раскрывать преступления.

Подобных исторических экскурсов сериале предостаточно.

Тем более, что HBO, всегда стремящееся к максимальной реалистичности в своих проектах, потратило на съемки сериала «Перри Мейсон» около 80 миллионов долларов.

И по шикарным локациям, впечатляющей подборке винтажных авто, костюмам персонажей и декорациям отчетливо видно, куда именно ушли деньги…

Трейлер сериала «Перри Мейсон»

Сериал «Перри Мейсон» снял культовый режиссер «Прослушки», «Подпольной империи» и «Клана Сопрано» Тим Ван Па́ттен. И следует сказать, что фирменная «нуарная картинка» от Ван Паттена в «Перри Мейсоне» весьма впечатляет…

ПЕРЕВОДЧИКИ

Девять переводчиков соглашаются на работу в условиях полной секретности над переводом завершающей части сверхуспешной книжной трилогии «Дедал».

Издатель «Дедала» поселяет переводчиков на время работы в бункере, расположенном в особняке русского миллиардера, и перекрывает им контакт с внешним миром.

Внезапно в Сети появляется фрагмент переводимой рукописи, и все девять переводчиков попадают под подозрение.

Издатель решается на крайние меры, чтобы предотвратить дальнейшую утечку и наказать предателя.

Оказавшись взаперти под жестким прессингом, переводчики подозревают друг друга и готовы убить за возможность работать над проектом дальше и продолжить работу.

Трейлер фильма «Переводчики»

В основе фильма лежит реальная история перевода романа Дэна Брауна «Инферно». Зрителя в завершение ожидает многоуровневый финал в лучших традициях «Друзей Оушена» и фильмов Дэвида Финчера.

ОФИЦЕР И ШПИОН

Французский офицер – артиллерист еврейского происхождения Альфред Дрейфус с позором разжалован из армии как немецкий шпион.

С Дрейфуса срезают погоны, ломают его шпагу, и отправляют отбывать наказание на отдаленный остров.

Тем временем новым начальником разведывательного бюро становится полковник Жорж Пикар, карьерист и антисемит.

Пикар погружается в дело о шпионаже Дрейфуса и находит подтверждения того, что улики против Дрейфуса были сфабрикованы, а настоящий предатель до сих пор остается на свободе.

«Офицер и шпион» — история самого скандального судебного процесса Франции по делу офицера-еврея Дрейфуса, осужденного за шпионаж в конце девятнадцатого века, повлекшего за собой невиданный раскол во французском обществе.

Трейлер фильма «Офицер и шпион»

Фильм снял культовый Роман Полански («Пианист», «Китайский квартал», «Ребенок Розмари»), а в главной роли снялся обладатель «Оскара» Жан Дюжарден. («Артист»).

МАЯК

На маленьком скалистом острове, где-то на отшибе Новой Англии XIX века, стоит маяк, смотрителем которого много лет здесь работает жуткий социопат в возрасте Томас Уэйк.

К Уэйку приезжает молодой помощник – бывший лесоруб, представившийся Эфраимом Уинслоу и уверяющий, что решил изменить свою жизнь.

Уэйк поручает помощнику самую грязную работу, и у Эфраима нервы не выдерживают издевательств смотрителя, одиночества и сводящих с ума секретов маяка, где происходят странные и страшные вещи.

«Маяк» основан на реальных случаях сошедших с ума или пропавших без вести смотрителей маяков, на морских и античных мифах, а также на произведениях Эдгара Алана По (в частности, на незаконченном рассказе «Маяк») и Говарда Лавкрафта,

Фильм буквально пропитан ощущением безысходности и усиливающейся с каждым кадром клаустрофибии и паранойи, и страха перед морем и силами, гораздо более могущественными, чем человек…

Трейлер фильма «Маяк»

Шикарный завораживающий авторский триллер от артхаусного режиссера Роберта Эггерса. («Ведьма», «Гензель и Гретель», «Братья» «Северянин»).

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ: 11 СЕНТЯБРЯ И ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ

Накануне годовщины трагических событий 11 сентября 2002 года NETFLIX выпустил документальный сериал об истоках трагедии, возникновении Аль-Каиды и ответственности США.

Этот документальный фильм – попытка авторов разобраться, что же на самом деле произошло девятнадцать лет назад, кто виновен, и может ли повторится подобное.

В сериале показаны материалы, ранее не публиковавшиеся в СМИ и не бывшие достоянием общественности.

Трейлер документальная сериала «Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом»

Мнения авторов и спикеров сериала во многом дерзкие и идущие вразрез с официальными точками зрения США.

ЧИСЛА ХАРОНА

Львов, май 1929 года. Комиссара Эдварда Попельского за нарушение служебной субординации увольняют из полиции.

Возлюбленная Попельского уговаривает его взяться за рискованное расследование, предрекающее сплошные проблемы.

Между тем во Львове происходит серия жестоких убийств, и убийца бросает вызов бывшему комиссару Попельскому, получившему шанс изменить свою жизнь — вернуться к работе в полиции …

Польский писатель Марек Краевский – фанат довоенного польского Львова, и его романы переполнены подробностями и атмосферой старых львовских улочек и преступлений того времени.

В книгах Краевского есть очень интересные подробности о жизни украинцев в польском Львове, когда их не пускали в трамваи, и украинцы были вынуждены жить за городом, приезжая во Львов только на работу.

Книги Марека Краевского – отличный образец довоенного нуара с неповторимой мрачноватой атмосферой старого Львова.

Рекомендуется читать в замечательном украинском переводе Божены Антоняк.

Сергей КУЗИН, для «Кордон»