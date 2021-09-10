Олександр Лукашенко, який під оплески відомого українського журналіста розповідав, як треба було воювати в 2014 році, без жодного пострілу здав Росії свою країну.

Узгоджені Путіним та Лукашенко «дорожні карти» є нічим іншим як поглинанням (аншлюсом) Російською імперією чергової жертви. Невизнаний світовою спільнотою диктатор здав визнаному світом диктатору дев‘ятимільйонну країну за право продовжити власну політичну агонію.

Напередодні виборів до Держдуми Путін реалізував ще один проект імперського реваншу, значно посиливши потенційну небезпеку для України. Тепер, у випадку військової агресії РФ проти нашої країни, реальною загрозою стає відкриття «Білоруського фронту». Тобто – використання території Республіки Білорусь для удару російських військ з північно-західного напрямку в тил основних сил української армії. Протидія цій загрозі потребує додаткових ресурсів та негайного коригування наших оборонних планів і заходів.

Олександр Турчинов