Лідія Таран розказала про відносини з донькою та нове кохання

Зірка Лідія Таран поділилася своїми стосунками з донькою та зізналася, чи складно їй самій виховувати дитину.

Це питання їй написали прихильники в Instagram-stories. Так, телеведуча відповіла, що зараз вона з Василиною знаходиться у крутому статусі – подружок.

“Їй скоро 14! І думаю, тепер вона мене навіть частіше виховує, ніж я. Вася спілкується з татом теж, і з усім своїм світом, так що мені взагалі не складно”, – зазначила Лідія.

Також знаменитість телеекранів поділилася, чи є у неї коханий чоловік:

“У цю секунду – немає, але будемо шукати. Нікуди він від мене не втече”.