Кращі знімки птахів 2021: представлені роботи фотоконкурсу BPOTY (фото)

Переможець звернув увагу на руйнівний вплив мексиканської стіни

З 2016 року проходить фотоконкурс Bird Photographer of the Year, який був створений з ініціативи британського товариства захисту птахів. Журі обрало найкращі фото птахів у 2021 році.

На конкурсі було 8 номінацій. Цього року журі отримало 22 тисячі робіт. Переможцем став мексиканець Алехандро Прієто, який зняв зозулю, яка стоїть навпроти стіни на кордоні Мексики і США. На фотографії переможця, загорнута колючим дротом, стіна нависає над спантеличеною твариною.

Фото: Bird Photographer of the Year

За демонстрацію руйнівного впливу мексиканської стіни на природу переможець отримав звання “Фотограф року” і винагороду в розмірі 7 тисяч доларів. Також журі відзначило й інші роботи учасників конкурсу.

‘Floral Bathtub’ By Mousam Ray

Night Hunter By Jonas Classon

Best Portfolio Winner By Kevin Morgans

‘Blocked’ By Alejandro Prieto

Ben Hall – Backlit Beauty

Brad James – Morning Breath

Tim Hopwood – Present Under The Tree

‘Feather Light’ By James Rogerson

‘Sing Heartily’ By Maofeng Shen

Gail Bisson – Aerial Acrobat

Lisle Gwynn – Surface Break

‘Yellow-Billed Oxpecker With Cape Buffalo’ By Barbara Fleming

‘In The Woodland’ By Andrés L. Domínguez Blanco

Akhil Vinayak Balachandra Menon – The Spirit Of Love

‘The Guardians’ By Paolo Crocetta

Basileo Stanislao – Waiting For Prey

Tibor Litauszki – Thrush Dream

‘First Come First Served’ By Hannes Lochner

‘Blue Flames’ By Kerry Wu

‘Entangled’ By Julie Halliday

Mohammad Murad – Water Barrier

‘The Nightjar’ By Daniel Martínez

‘Growing Up’ By Raymond Hennessy

‘Underwater Portrait’ By Felipe Foncueva

Aguti Antonio – Aggression

‘Claiming The Forest Floor’ By Joshua Galicki

‘Lockdown’ By William Steel

Ben Cranke – The Blizzard

‘Chinstrap Penguin’ By Renato Granieri

‘Disappearing’ By Rafael Armada

Фото: Bird Photographer of the Year

: Boredpanda