У Києві почали проводити рейди з контролю маскового режиму

Столична влада дозволила проводити рейди щодо дотримання санітарно-епідеміологічних норм

У Києві вже почали проводити показові рейди для контролю маскового режиму. Про це в етері “Громадського радіо” заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє Depo.Київ.

За її словами, столична влада дозволила проводити рейди щодо дотримання карантинних норм у місті.

“На комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність. Такі рейди (щодо дотримання маскового режиму, – ред.) вже проводяться”, – сказала Старостенко.

Нагадаємо, у Києві посилять контроль за дотриманням протиепідемічного режиму і на вулиці міста вийдуть мобільні групи контролю. Насамперед робота таких груп відновиться в навчальних закладах – в школах і вишах, де стартувало навчання.