Лікар назвала небезпечні наслідки стрибків на батуті

За словами експерта, стрибаючи на батуті, можна отримати серйозні травми. Це пов’язано з тим, що будь-який стрибок — це удари по суглобах. Починаючи з колін, вплив переходить на таз, а потім і удар припадає на хребет. Особливо це стосується дітей, які не навчені правильної техніки стрибка.

Результати такої розваги мало помітні в дитячому віці, але дають про себе знати під час дорослішання. Серед них ушкодження різних відділів хребта, колінних суглобів, м’язів і зв’язок. І це без урахування високого ризику ударів, переломів і вибитих зубів.

Крім того, за словами лікаря, в процесі стрибка можуть дати про себе знати патології, про які навіть не відомо ні дитині, ні батькам.

«Якщо у дитини є порушення з боку системи кровообігу, про які він може не знати, то в момент ударного навантаження може статися розрив судини або відрив тромбу, а це загрожує найнебезпечнішими ускладненнями аж до летального результату. Іноді є внутрішні хвороби, про існування яких батьки дитини і не підозрюють. Вони можуть дебютувати саме на батуті», — попереджає фахівець.

: Новости Ю