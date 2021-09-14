В Киеве установлен новый рекорд по хранению новогодней елки

Неизвестный выбросил замотанную в пищевую пленку новогоднюю елку на одну из мусорок Киева.

Фото очевидцы опубликовали в Telegram-чате dtpkievchat.

На снимках видно, что новогодняя красавица была украшена игрушками голубого цвета. Также на ней были серебристые ленточки и бусины. Дерево выбросили 10 сентября на киевских Теремках. Люди также утверждают, что это новый столичный рекорд по хранению дерева.

Большинство отнеслись к выбрасыванию елки с юмором, и отметили, что ее отправили на свалку только после еврейского Нового года.