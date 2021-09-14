Евгений Черняк производит водку в России и торгует с террористами «ЛДНР»: обнародованы документы

Эти заводы поставляют свою продукцию на территорию «ЛДНР».

В 2016 году ряд изданий опубликовал новость о том, что Евгений Черняк опроверг информацию о приобретении ликероводочного завода «Родник и К» в подмосковных Мытищах. Кроме этого, Евгений Черняк лично подавал иски в суд на журналистов, блогеров и других публичных деятелей, которые имели смелость сказать о том, что Черняк владеет бизнесом в России.

Пришло время поставить окончательную точку в вопросе о том, кто же владеет российскими заводами «Родин и К» и «Русский Север».

Согласно с открытыми российскими реестрами – учредителем ООО «Родник и К» с 31 августа 2016 года является кипрская компания «OXFORD AMG-77 LIMITED». А первого июня 2019 года учредителем ООО «Родник и К» стала некая кипрская компания «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED».

В ходе собственного журналистского расследования Владислав Грабовский раскрыл конечных бенефициаров этих офшорной компании, как оказалось они являются звеньями одно цепи. Согласно регистрационным документам, учредителем кипрской офшорки «OXFORD AMG-77 LIMITED» на данный момент является другая кипрская офшорка с названием «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED».

В свою очередь, учредителем кипрской офшорки «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED» является другая кипрская офшорка с названием «AMG-77 INVESTMENT LIMITED».

А вот уже у офшорки «AMG-77 INVESTMENT LIMITED» есть вполне понятный учредитель – Черняк Александр Борисович, который является отцом Черняка Евгения Александровича.

Стоит отметить, что кипрская офшорка «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED» была зарегистрирована 01 сентября 2016 года, а до этого момента учредителем «OXFORD AMG-77 LIMITED» напрямую была офшорка «AMG-77 INVESTMENT LIMITED». Конечным бенефициаром до того момента был тоже Черняк, но младший.

Как видим из документа, с 31.07.2007 конечным бенефициаром офшорки «AMG-77 INVESTMENT LIMITED» был лично Черняк Евгений, который был зарегистрирован по адресу – Украина, Запорожье, улица Гаврилова, дом 16, квартира 196. Так же в документе указано, что изменения бенефициара произошли 10 декабря 2015 года. Следующий же документ нам говорит о том, что с 10 декабря 2015 года конечным бенефициаром офшорки «AMG-77 INVESTMENT LIMITED» стал Черняк Александр Борисович.

Так же, из документа мы видим, что Черняк Александр Борисович при регистрации использовал свой израильский паспорт с пропиской в городе Тель-Авив, по улице Agnon Shai, дом 38, квартира 19. Что нам говорит о том, что отец Евгения Черняка – Александр Черняк имеет двойное гражданство, что запрещено законодательством Украины. Возможно, Евгений Черняк намеренно прикрылся Александром Черняком, который сможет скрываться в Израиле, если украинские силовые структуры в ходе расследования уголовного дела №22021080000000022 докажут совершение преступления алкогольным холдингом «Global Spirits» и вышеперечисленными офшорными компаниями. Предполагаем, что Евгений Черняк не первый раз пытается прикрыться родственниками.

Таким образом, неопровержимым фактом является то, что российский завод ООО «Родник и К» принадлежит Черняку, на данный момент Александру Борисовичу.

Кроме этого, журналист Владислав Грабовский установил, что российский завод «Родник и К» поставляет свою продукцию в так называемую «Донецкую народную республику». Для этого журналистом была произведена закупка товара на неподконтрольной территории, а именно в супермаркете ООО «Первый республиканский супермаркет», о чём свидетельствует соответствующий чек.

Журналист акцентирует внимание на том, что данная продукция поставляется предприятием производителем напрямую в террористическую организацию «Донецкую народную республику». В качестве доказательств журналист обращает внимание на то, что каждая продукция имеет этикетку импортёра.

Согласно этикетке – импортером является некое ООО «Интер-Торг», зарегистрированное в так называемой «ДНР», по адресу г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Магистральная, д. 1.

В доказательство своего утверждения, что «Родник и К» напрямую заключает договора с импортером ООО «Интер-Торг», журналист говорит о том, что поставки алкогольной продукции осуществлялись через международную гармонизированную систему координации товаров «Harmonized System». Предприятие «Родник и К» было вынуждено использовать эту систему, потому что данная операция по поставке алкогольной продукции в «ДНР» считалась экспортом продукции. Для подтверждения своих слов, журналист предоставляет небольшие выдержки информации из системы «Harmonized System».

Согласно данным выдержкам мы видим, что в качестве экспортера указано ООО «Родник и К», а в качестве покупателя ООО «Интер-Торг», страной производителем указана Россия, поставляемый товар – спиртной напиток торговой марки «ShustoFF». Дата экспорта – 29.01.2021. Уникальный код операции указанный в системе «Harmonized System» (HS-CODE, который по сути является номером таможенной декларации) – 2208906909.

Так же журналист обращает наше внимание акцизные марки, которые являются акцизными марками террористической организации «Донецкая народная республика».

Согласно действующему российскому законодательству, акцизные марки клеятся на алкогольную продукцию исключительно заводом-производителем. Для получения акцизных марок, завод-производитель заключает официальный договор на поставку алкогольной продукции с импортером из страны, в которую завод-производитель планирует поставлять свою продукцию. После чего завод-производитель (либо импортер) подает этот договор в государственные органы, производит оплату за марки акцизного налога (в России в плату за марки частично включена сумма акцизного сбора), после чего завод-производитель получает иностранные акцизные марки для нанесения их на свою алкогольную продукцию.

Не стоит забывать о том, что это не единственный завод Черняка в России. Вторым заводом является ООО «Русский Север».

Согласно с открытыми российскими реестрами – учредителем ООО «Русский Север» с 15 ноября 2016 года является уже известная нам кипрская компания «OXFORD AMG-77 LIMITED». Конечным бенефициаром которой на данный момент является Черняк Александр Борисович.

Более наглядная связь между офшорными компаниями и российскими заводами видна на следующей схеме. Журналист обращает внимание на то, что директором во всех офшорах является гражданка Украины Кобзар Виктория, 02.05.1975 года рождения.

Кроме этого, журналист Владислав Грабовский установил, что российский завод «Русский север» поставляет свою продукцию в так называемую «Донецкую народную республику». Для этого журналистом была произведена закупка товара на неподконтрольной территории, а именно в супермаркете ООО «Первый республиканский супермаркет», о чём свидетельствует соответствующий чек.

Журналист акцентирует внимание на том, что данная продукция поставляется предприятием производителем напрямую в террористическую организацию «Донецкую народную республику». В качестве доказательств журналист обращает внимание на то, что каждая продукция имеет этикетку импортёра.

Согласно этикетке – импортером является некое ООО «Интер-Торг», зарегистрированное в так называемой «ДНР», по адресу г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Магистральная, д. 1.

В доказательство своего утверждения, что «Русский север» напрямую заключает договора с импортером ООО «Интер-Торг», журналист говорит о том, что поставки алкогольной продукции осуществлялись через международную гармонизированную систему координации товаров «Harmonized System». Предприятие «Русский север» было вынуждено использовать эту систему, потому что данная операция по поставке алкогольной продукции в «ДНР» считалась экспортом продукции. Для подтверждения своих слов, журналист предоставляет небольшие выдержки информации из системы «Harmonized System».

Согласно данным выдержкам мы видим, что в качестве экспортера указано ООО «Русский Север», а в качестве покупателя ООО «Интер-Торг», страной производителем указана Россия, поставляемый товар – настойка горькая замутненная первак домашний в стеклянных бутылках. Дата экспорта – 25.04.2020.

Так же журналист обращает наше внимание акцизные марки, которые являются акцизными марками террористической организации «Донецкая народная республика».

Согласно действующему российскому законодательству, акцизные марки клеятся на алкогольную продукцию исключительно заводом-производителем. Для получения акцизных марок, завод-производитель заключает официальный договор на поставку алкогольной продукции с импортером из страны, в которую завод-производитель планирует поставлять свою продукцию. После чего завод-производитель (либо импортер) подает этот договор в государственные органы, производит оплату за марки акцизного налога (в России в плату за марки частично включена сумма акцизного сбора), после чего завод-производитель получает иностранные акцизные марки для нанесения их на свою алкогольную продукцию.

Таким образом, неопровержимым фактом является то, что российский завод ООО «Родник и К» и российский завод ООО «Русский север» принадлежат Черняку, на данный момент Александру Борисовичу. Так же существует достаточная доказательная база того, что российские заводы поставляют свою алкогольную продукцию в террористическую организацию «ДНР», а так же финансируют террористическую организацию через уплату налогов в её «бюджет».

Сам же Евгений Черняк, на данный момент является конечным бенефициаром офшорной компании «GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD», которая в свою очередь является учредителем всех предприятий входящих в структуру алкогольного холдинга «Global Spirits», а директором является всё та же Виктория Кобзар.

Так же читайте, как «Крымский винный дом» в 2014 году принадлежал Евгению Черняку, который в самый разгар военных действий на востоке Украины, прям перед Иловайским котлом, совершил перерегистрацию предприятия на российское законодательство и начал уплату налогов в бюджет оккупанта.

Автор: Владислав Грабовский