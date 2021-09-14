“Абонент розмовляє”: у Швеції чиновник дзвонив 32 рази на свій телефон, щоб уникнути роботи

Він здійснював псевдо-розмови протягом 56 днів

28-річний податковий чиновник знайшов оригінальний спосіб для того, щоб не приймати дзвінки від клієнтів. Андреас провів 55 годин (7 робочих днів) говорячи сам із собою по телефону. Таким чином лінія завжди була зайнята та громадяни не мали можливості поділитися проблемами, а всі дзвінки переадресовувалися іншим співробітникам.

Виявляється, керівництво не відразу помітило хитрощі працівника, бо той працював зі свого домашнього офісу, починаючи з січня 2021 року. Лише у квітні один з його начальників зауважив, що молодий співробітник здійснює надзвичайно довгі телефонні дзвінки в порівнянні з колегами.

Тож під час бесіди, чоловік все-таки зізнався, що то були фейкові дзвінки і він не працював. У своє виправдання Андеас назвав причину поведінки – вкрай низька мотивація до роботи.

Тепер чиновнику за ухиляння від безпосередніх обов’язків загрожує звільнення.

: meta.ua