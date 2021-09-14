Справу поцупленого «злодійського общаку» передали до НАБУ

Постановою заступника Генерального прокурора Ігоря Мустеци від 9 серпня 2021 року підслідність у кримінальному провадженні щодо привласнення речовим доказом шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою в особливо великому розмірі (ч.5 ст.191 КК України) трьома очільникама Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також двома адвокатама і приватній особі, визначено за Національним антикорупційним бюро.

Відомості про це містяться в матеріалах судового реєстру.

Згідно із ними, Київський апеляційний суд звернувся до Верховного суду з поданням про передачу матеріалів апеляційного провадження за скаргою однієї з підозрюваних у заволодінні так званого «злодійського общаку», до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Вирогідно, йдеться про адвоката Оксану Сєрокурову, яку наприкінці липня за ухвалою Печерського палацу правосуддя було взято під варту в залі суду, та визначено в якості запобіжного заходу арешт із одночасним визначенням застави в розмірі 3,34 млн. грн.

Окрім Сєрокурової, як раніше зазначалося на сторінках Dетектив-Info, підозрюваними в справі поцуплення «злодійського общаку», виступають ще один адвокат Денис Сердюк, «фунт» Ігор Король, а також відсторонені від посад високопосадовці АРМА — т.в.о. керівника Нацагентства Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та начальник управління менеджменту активів Нацагентства Вахтанг Бочорішвілі.

(Підозрювані в справі привласнення «злодійського общаку»: Вахтанг Бочорішвілі, Володимир Павленко, Ігор Король, Денис Сердюк, Віталій Сигидин, Оксана Сєрокурова)

Згідно версії слідства, саме ці особи провернули шахрайську оборудку, коли на підставі підробної ухвали слідчої судді Печерського райсуду Києва домоглися перерахування на банківський рахунок Короля близько 400 тис. дол.

Йдеться про кошти, які в травні 2020 року було вилучено в банківській скриньці, що належить брату народного депутата 9 скликання Сергія Кісільова («Сергій Вінницький»).

(Сергій Кісільов)

Їх передали в управління АРМА в рамках розслідуваня справи про вбивство кримінального авторитета Олександра Семенова на прізвисько «Кацап» зразка 2009 року грошей.

Безпосередньо «кеш» правоохоронці затаврували так званим «общаком», розпорядником якого буцімто виступав підозрюваний у вбивстві «Кацапа», 48-річний уродженець Львівщини Андрій Недзельський, що відомий в статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько «Нєдєля»/»Львівський». Адвокати «Сергія Вінницького», у свою чергу, наполягали: гроші в банківській скриньці їх клієнта не мають злочинного походження, а були взяті в борг для реалізації спільного бізнес-проекту Кісільовим у Дениса Парубця. Після здійснення перерахування капіталів сторонній особі, вони звернулися із заявою про злочин.

В рамках проведеного журналістського розслідування Dетектив-Info встановив ймовірне коло осіб, причетних до привласнення «общаку». Йдеться про молодиків Ігоря Короля, Артема Цибульського та Вадима Мігая, двох адвокатів (Оксану Сєрокурову та Дмитра Коноваленка), Ніну Щербинок і Світлану Сердюк (мати і доньку), а також відповідальних керівників АРМА.

1 квітня 2021 року в рамках розслідування справи про «поцуплений общак» силовики обшукали верхівку АРМА. Наприкінці липня шістьом фігурантам скандальної історії було оголошено про підозри. Після цього за рішенням суду можновладців Сигидина, Павленка та Бочорішвілі було відсторонено від посад та поміщено під нічні домашні арешти.

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