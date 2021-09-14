MELOVIN розповів про стосунки з хлопцями та особисте життя

Український співак і учасник “Танців з зірками” MELOVIN поділився пікантними деталями з власного життя.

Виявляється, Костянтин, який недавно зробив камінг-аут, зустрічався з хлопцем. Про це він розповів “Світському життю”.

Екс-закохані були повноцінною парою протягом шести років. І всі ці роки артист перевував у страху, що світ дізнається про таку нестандартну ситуацію. Але, як зізнався співак, вони розійшлися не з “боязні” бути виведеним чистим на воду, а тому, що їх відносини стали занадто холодними й спокійними.

“Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу, і навпаки. Я дуже не однозначна людина”, – поділився MELOVIN.

Тому поки у юнака немає другої половинки. Хоча, як він каже, є на це “натяки” як від жінок, так і від хлопців.

“Поки, мені здається, що я не готовий до стосунків. Тому я поки не шукаю відносини, але ці відносини шукають мене. Тому що після камінг-ауту я отримую безліч повідомлень”, – з посмішкою розповів артист.

Нещодавно MELOVIN зізнався про свою бісексуальність мамі. Це сталося, коли вони сім’єю відпочивали в Карпатах в кінці 2020-го.

: inkorr.com