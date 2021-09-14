Уряд встановив нові карантинні обмеження в Україні

З 5 серпня змінилися правила перетину кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що пов’язані з карантином. Дані зміни стосуються правил перетину державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.
Як повідомлялося, 28 липня 2021 року Кабмін України вніс зміни до постанови КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року про протиепідемічні обмеження в частині перетину державного кордону і проходження самоізоляції особами, які повертаються з-за кордону. Правила перетину кордону були посилені для протидії можливій хвилі захворюваності штамом коронавируса «Дельта». Зокрема, всі, хто в’їжджає з РФ і Індії, зобов’язані будуть пройти 14-денну самоізоляцію.
Нагадаємо:
- 16 червня 2021 року Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але значно послабив карантинні обмеження, оскільки на всій території України досягнуто «зеленого» рівня епідеміологічної небезпеки. Таким чином перетин державного кордону з будь-яких країн став безперешкодним для українців або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ на Донбасі та на адмінкордоні з окупованим Кримом.
- З 17 червня 2021 року для громадян України, які прибувають на підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму скасовано обов‘язкову самоізоляцію та обсервацію, оскільки з цього дня на всій території України встановлена «зелена» зона рівня епідемічної небезпеки. При перетині КПВВ українцям не потрібно встановлювати додаток «Вдома».