Уряд встановив нові карантинні обмеження в Україні

З 5 серпня змінилися правила перетину кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що пов’язані з карантином. Дані зміни стосуються правил перетину державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомлялося, 28 липня 2021 року Кабмін України вніс зміни до постанови КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року про протиепідемічні обмеження в частині перетину державного кордону і проходження самоізоляції особами, які повертаються з-за кордону. Правила перетину кордону були посилені для протидії можливій хвилі захворюваності штамом коронавируса «Дельта». Зокрема, всі, хто в’їжджає з РФ і Індії, зобов’язані будуть пройти 14-денну самоізоляцію.

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