У Києві п’яний водій спровокував ДТП із автомобілем поліції, патрульні госпіталізовані

У Києві нетверезий водій спровокував ДТП із поліцейським патрульним автомобілем, є травмовані, повідомила патрульна поліція Києва на Telegram каналі в неділю.

“Подія трапилася близько 4 ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі, чекали зелений сигнал, коли відчули потужний удар в задню частину службової Toyota”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики.

Як повідомляється, автомобілем Audi, що здійснив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння. У нього в крові знайшли 2,67 проміле алкоголю, що більш ніж у 13 разів перевищує допустимий рівень.

: ua.interfax.com.ua