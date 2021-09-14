Свідки на «суді» у справі журналіста Єсипенка плутаються в свідченнях з приводу «знайденої гранати» – адвокат

Про це він повідомив після засідання «райсуду Сімферополя» 13 вересня, пише Крим.Реаліі.

«Були викликані три свідки: оперативний співробітник, який брав участь разом з оперативним співробітником Коровіним, який складав протоколи обстеження автомобіля. Був Грищенко ще – оперативний співробітник, який забезпечував, наскільки я розумію, участь громадськості та допомагав Коровіну здійснювати оперативно-розшукові заходи на місці. Оперативний співробітник розповів приблизно все те ж саме, що і розповідав Коровін, додав, що ніякого відеозапису та фотозйомки він не бачив, пояснити з цього приводу він нічого не зміг, розповів, що він перший виявив гранату, виклав її відповідно чи то на килимок, чи то на сидінні автомобіля, граната була виявлена ​​в ніші, в підсумці. Потім були представники громадськості – дівчинка і чоловік, які брали участь при обстеженні автомобіля і які також були присутні при виявленні цієї гранати. Вони розповіли зовсім іншу схему», – зазначив адвокат.

За словами Дінзе, ці свідки заявили на засіданні «суду», що «після того, як автомобіль був зупинений, Єсипенка вивели з автомобіля співробітники ГИБДД, які відійшли від автомобіля, потім підійшли співробітники ФСБ, які попросили Єсипенка відкрити двері».

«Він (Владислав Єсипенко – ред.) відкрив всі двері і багажник, далі запустили кінолога з собакою, яка нібито виявила вибуховий пристрій, після цього підійшов вибухотехнік, один з понятих сказав, що він був з якимсь приладом. Ми припускаємо, що це був газоаналізатор вибухових речовин, щоб виявити, чи дійсно там бойове спорядження було, граната чи ні. Але цей прилад ніде не фіксувався, в протоколі його немає, відповідно. Далі граната була раздеталірована, опис гранати представники громадськості дати не змогли: чи були там гумки, волосіні, ковпачки якісь детонатор, і як сама граната виглядала, вони не згадали. І якщо їх показання подивитися, там конкретики ніякої немає», – заявив Дмитро Дінзе.

У «Сімферопольському районому суді» закінчилося чергове судове засідання у кримінальній справі щодо журналіста Владислава Єсипенка. Він заявив, що всі його свідчення, дані на етапі попереднього слідства, були отримані під тортурами. Адвокат Дмитро Дінзе оцінив фізичний стан Єсипенка як пригнічений і зазначив, що у нього трапляються панічні атаки, оскільки він побоюється виконання погроз з боку ФСБ.

Захищають Владислава Єсипенка адвокат Тарас Омельченко і приїхав з Москви Дмитро Дінзе. В якості громадського захисника був допущений митрополит Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Климент. Крім того, у справі був замінений «прокурор».

Як повідомлялось, 6 липня 2021 року «Сімферопольський районний суд» продовжив арешт Владиславу Єсипенку до 18 грудня 2021 року.

15 липня 2021 року на засіданні «Сімферопольського районного суду» оголосили обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно Владислава Єсипенка. Журналіст провину не визнав.

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