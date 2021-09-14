Свідки на «суді» у справі журналіста Єсипенка плутаються в свідченнях з приводу «знайденої гранати» – адвокат

Про це він повідомив після засідання «райсуду Сімферополя» 13 вересня, пише Крим.Реаліі.
«Були викликані три свідки: оперативний співробітник, який брав участь разом з оперативним співробітником Коровіним, який складав протоколи обстеження автомобіля. Був Грищенко ще – оперативний співробітник, який забезпечував, наскільки я розумію, участь громадськості та допомагав Коровіну здійснювати оперативно-розшукові заходи на місці. Оперативний співробітник розповів приблизно все те ж саме, що і розповідав Коровін, додав, що ніякого відеозапису та фотозйомки він не бачив, пояснити з цього приводу він нічого не зміг, розповів, що він перший виявив гранату, виклав її відповідно чи то на килимок, чи то на сидінні автомобіля, граната була виявлена в ніші, в підсумці. Потім були представники громадськості – дівчинка і чоловік, які брали участь при обстеженні автомобіля і які також були присутні при виявленні цієї гранати. Вони розповіли зовсім іншу схему», – зазначив адвокат.
За словами Дінзе, ці свідки заявили на засіданні «суду», що «після того, як автомобіль був зупинений, Єсипенка вивели з автомобіля співробітники ГИБДД, які відійшли від автомобіля, потім підійшли співробітники ФСБ, які попросили Єсипенка відкрити двері».
«Він (Владислав Єсипенко – ред.) відкрив всі двері і багажник, далі запустили кінолога з собакою, яка нібито виявила вибуховий пристрій, після цього підійшов вибухотехнік, один з понятих сказав, що він був з якимсь приладом. Ми припускаємо, що це був газоаналізатор вибухових речовин, щоб виявити, чи дійсно там бойове спорядження було, граната чи ні. Але цей прилад ніде не фіксувався, в протоколі його немає, відповідно. Далі граната була раздеталірована, опис гранати представники громадськості дати не змогли: чи були там гумки, волосіні, ковпачки якісь детонатор, і як сама граната виглядала, вони не згадали. І якщо їх показання подивитися, там конкретики ніякої немає», – заявив Дмитро Дінзе.
У «Сімферопольському районому суді» закінчилося чергове судове засідання у кримінальній справі щодо журналіста Владислава Єсипенка. Він заявив, що всі його свідчення, дані на етапі попереднього слідства, були отримані під тортурами. Адвокат Дмитро Дінзе оцінив фізичний стан Єсипенка як пригнічений і зазначив, що у нього трапляються панічні атаки, оскільки він побоюється виконання погроз з боку ФСБ.
Захищають Владислава Єсипенка адвокат Тарас Омельченко і приїхав з Москви Дмитро Дінзе. В якості громадського захисника був допущений митрополит Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Климент. Крім того, у справі був замінений «прокурор».
Як повідомлялось, 6 липня 2021 року «Сімферопольський районний суд» продовжив арешт Владиславу Єсипенку до 18 грудня 2021 року.
15 липня 2021 року на засіданні «Сімферопольського районного суду» оголосили обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно Владислава Єсипенка. Журналіст провину не визнав.
Нагадаємо:
- 10 березня 2021 року в Криму співробітники ФСБ затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі 9 березня, – Єлизавету Павленко і Владислава Єсипенко, які покладали квіти до пам’ятника Шевченку. 12 березня про їх затримання повідомило видання Крим.Реалії.
- 16 березня ФСБ повідомила про затримання Владислава Єсипенка, заявивши, що він нібито працює на Службу зовнішньої розвідки України і що в його машині знайшли вибуховий пристрій. «Київський райсуд» Сімферополя заарештував Єсипенка до 11 травня 2021 року, він підозрюється за ч.1. ст.223.1 Кримінального кодексу РФ (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів).
- 6 квітня 2021 року «Верховний суд Криму» відхилив апеляційну скаргу на арешт Владислава Єсипенка. На засіданні журналіст розповів подробиці того, як його після затримання 10 березня катували російські силовики, щоб вибити зізнання про нібито роботу на українську розвідку.
- На початку травня 2021 року стало відомо, що в Криму Владиславу Єсипенко інкримінують ще одне обвинувачення – за ст. 222 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).