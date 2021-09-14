Хотел попрощаться, но попал под обстрел, – в ООС рассказали о погибшем Чепурном

Валентин Чепурной погиб в результате вражеских обстрелов на Луганщине 12 сентября. Он приехал на место дислокации бригады, чтобы забрать свои документы и попрощаться с друзьями.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

На момент гибели боец был гражданским

Боец проходил военную службу по контракту, однако на момент гибели договор уже закончился. Об этом рассказал руководитель пресс-службы штаба ООС Виталий Саранцев.

Чепурной работал в воинской части за пределами проведения Операции Объединенных сил. Он приехал, чтобы попрощаться с друзьями.

Хотел попрощаться, а попал под обстрел. В результате ранения погиб. В отчеты не попал, поскольку контракт истек, а службу он здесь не проходил. Поэтому на момент гибели считался гражданским, – рассказал Саранцев.