Катерина Осадча показала, як відсвяткувала день народження

12 вересня незмінна ведуча “Світського життя” та багатодітна мама Катерина Осадча відсвяткувала своє 38-річчя. Люблячий чоловік і близькі друзі влаштували зірковій іменинниці багато сюрпризів та почали вітати з самого ранку, коли красуня не очікувала гостей.

Після вранішніх поздоровлень ведуча в колі подруг продовжила святкування на затишному острові під Вишгородом, а далі дівчата вирушили в цілодобовий ресторан, де розважались під старі хіти.

Для святкування свого дня народження знаменитість обрала світлі брюки з завищеною талією, світлий жакет і подовжений піджак вільного крою, доповнивши образ стильним капелюхом. Примітно, що майже всі гості ведучої, так само як і винуватиця торжества, віддали перевагу світлому вбранню.

: tvgid.ua