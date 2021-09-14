У Женеві відкрилася 48-ма сесія Ради ООН з прав людини, де засудять РФ за порушення прав людини на окупованих територіях України – МЗС

Про це повідомляє міністерство закордонних справ України.

«Серед іншого буде обговорено регулярну доповідь Управління Верховного комісара щодо становища у галузі прав людини в Україні, підготовлену Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, яка працює в нашій державі на запрошення українського уряду з перших днів російської збройної агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МЗС, цей документ буде представлено на Інтерактивному діалозі щодо України, який проходитиме на виконання ініційованої нашою країною резолюції РПЛ 47/22 «Співпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини».

«У ході діалогу вкотре буде засуджено грубі порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі факти незаконних обшуків, свавільних затримань, арештів та інших протиправних дій РФ проти українських громадян. Імена Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Нарімана Джелялова та інших бранців Кремля – неодноразово лунатимуть у залі засідань РПЛ із закликом до їх негайного звільнення», – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Темою виступів української делегації в рамках різних пунктів порядку денного сесії буде також ситуація з правами людини в Російської Федерації, зокрема в контексті посилення утисків щодо етнічних українців, які проживають в РФ, а також представників інших національних, релігійних та мовних меншин.сес

Серед іншого, належну увагу буде приділено питанням забезпечення прав жінок та дітей (у тому числі в ситуаціях збройних конфліктів), представників корінних народів, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, а також ситуаціям з правами людини у Венесуелі, Нікарагуа, Білорусі, Ефіопії, Демократичній Республіці Конго та ін.

«Триватиме також робота із залучення країн та міжнародних організацій правозахисного спрямування до діяльності Кримської платформи та досягнення визначених нею цілей», – додали у МЗС України.

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