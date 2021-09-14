Украина должна превращаться в гибкое военное государство, как Израиль, — Кулеба

Украине нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля. Обещаниям о поддержке со стороны западных стран Киев уже не верит.

Об этом сообщает в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба для The Independent.

«Эта страна (Украина, — ред.) извлекла ряд горьких уроков, которые говорят, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — отметил он.

Министр уточнил, что Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля.

«Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить», — отметил Кулеба.