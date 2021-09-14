В Испании рекордные цены на электроэнергию: объявлены срочные меры

В Испании зафиксировали самые высокие цены на электроэнергию в Европе. Правительство Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию в попытке положить конец политическому кризису.

Об этом сообщает The Times.

Премьер-министр Педро Санчес также объявил об ограничении цен на газ и пообещал перенаправлять прибыль энергетических компаний, чтобы снизить цены на электроэнергию. По его словам, недопустимо, чтобы энергетические компании получали прибыль от более высоких рыночных цен на электроэнергию.

Специальный налог на электроэнергию также снизится с 5,1% до 0,5%.

«Есть энергетические компании, которые прямо сейчас получают огромные прибыли. Для меня это неприемлемо, потому что это прибыль, получаемая от завышенных цен на энергоносители. Мы взяли на себя твердое обязательство, что все граждане будут платить те же счета за электричество в этом году, что и в 2018 году», — сказал Санчес.

В прошлом месяце цена на электроэнергию в Испании была на 7,8% выше, чем в июле, и на 34,9% выше, чем в августе прошлого года.

Правительство заявило, что повышение цен связано с высоким спросом, ростом цен на импортный газ, необходимый для удовлетворения энергетических потребностей Испании, и увеличением стоимости углеродных сертификатов, которые дают компаниям право выделять углекислый газ.