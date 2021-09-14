У Канаді кинуто понад 3000 автомобілів BMW і MINI

У Канаді знайшли стоянку з 3000 кинутими машинами BMW і MINI, які застрягли в важкодоступній місцевості в Ванкувері майже на шість років. А для тих, чия ідея полягає в тому, щоб «повернути їх» і «переробити», на жаль, немає надії на відновлення.

Чому? З тієї простої причини, що ці 3000 моделей зазнали впливу солі і вологості, коли вони прибули в порт Галіфакс в лютому 2015 року. Але на цьому справа не закінчується, оскільки згодом вони постраждали ще більше. Жахлива заметіль прокотилася по Канаді і завдала значної шкоди, так як електричні ланцюги, стартери і кермові рейки просто вийшли з ладу.

Однак ці автомобілі можна було врятувати, якби влада вчасно наказали їх вивезти. На жаль, BMW не вважала за економічно доцільним проводити ремонт, і баварська фірма воліла замінити пошкоджені автомобілі безпосередньо.

Крім BMW M4, є й інші досить привабливі моделі, які постраждали від шторму, як видно з відео, опублікованого на каналі в Instagram supercars.fails.

Тут можна побачити і новенький BMW M6, ще один i8, гібридний спортивний автомобіль німецького виробника, а, мабуть, найяскравішим з-за своєї ексклюзивності є дуже рідкісна Alpina B6.

: uamotors.com.ua