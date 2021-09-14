“Одессавинпром” продали компании, которую связывают с бывшим зятем Черновецкого

Фонд госимущества (ФГИ) продал на онлайн-аукционе целостный имущественный комплекс Одессавинпром за 234,9 млн грн — в 3,6 раза дороже стартовой цены, которая составляла 65,3 млн грн.

Об этом стаало известно из сообщения НВ-Бизнес со ссылкой на ФГИ.

Комплекс включает 97 объектов недвижимости, в том числе подвалы для обработки и хранения вина, производственные корпуса, складские помещения и более 200 единиц движимого имущества. Объекты находятся в элитном Приморском районе Одессы (по адресу Французский бульвар, 10) и в других районах города. Основными направлениями деятельности Одессавинпром является производство и разлив винодельческой продукции, в частности шампанского, вин игристых и слабоалкогольных газированных напитков.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко отметил в Facebook, что ведомство «приложило максимум усилий, чтобы сохранить и виноделие, и исторические локации от застройки». Условия аукциона предусматривают, что покупатель обязан сохранить профиль деятельности (производство вин) и заключить охранный договор на памятник архитектуры, а также обеспечить социальные гарантии сотрудникам на три года.

«В соответствии с требованиями Закона Украины „Об охране культурного наследия“, памятник может быть приватизирован только при условии заключения будущим владельцем с соответствующим органом охраны культурного наследия предварительного договора о заключении в будущем охранного договора на памятник с обнародованием его существенных условий. Это касается, в том числе, целевого использования памятника, а также работ, которые будущий владелец обязуется провести на памятнике с целью содержания его в надлежащем состоянии», — объяснили в Фонде госимущества.

В аукционе участвовали 12 компаний. Данные в системе Prozorro.Продажи свидетельствуют, что победителем стало ООО Каплор 7. На втором месте по итогам торгов оказалось ООО Сити борд сервис, которое предложило 234,2 млн грн.

В госреестре указано, что с 3 сентября конечным бенефициарным владельцем ООО Каплор 7 является Наталья Голуб. До этого бенефициаром была Раиса Курпединова.

Местное интернет-издание Думская пишет, что Наталья Голуб связана с экс-депутатом Киевсовета и бывшим зятем экс-мера Киева Леонида Черновецкого Вячеславом Супруненко, который занимается строительным бизнесом. По данным СМИ, ООО Сити борд сервис аффилировано со строительным холдингом ЗАРС — партнерами нынешнего арендатора винзавода, известного винодела Роберта Гулиева. Последний не скрывал своих планов приватизировать Одессавинпром.

Сейчас предприятие производит в год около десяти миллионов бутылок вина и бренди под торговыми марками Французский бульвар, Вина Гулиевых, KIEV Premium, Француз.

Целостный имущественный комплекс Одессавинпром с 1992 года арендует ЧАО Одессавинпром, связанное с Гулиевыми. В 2020 году оно произвело 654,8 тыс. дал шампанских и игристых вин на общую сумму 260,16 млн грн, а за первое полугодие 2021 года — 145,3 тыс. дал на 64 млн грн. Выручка Одессавинпрома в 2020 году составила 464,3 млн грн, чистая прибыль — 3,78 млн грн (в 2019 году чистый убыток составил 13,4 млн грн).