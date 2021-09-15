В киевском сквере по ночам развешивают на деревья тележки из супермаркета

В Киеве неизвестные каждую ночь обвешивают стволы спиленных деревьев тележками из супермаркета. При этом дворник каждое утро снимает эти сомнительные украшения, но следующей ночью они снова появляются.

Об этом сообщает «Киев оперативный», отметив, что все это происходит в сквере «Поляна» на пересечении улиц Янгеля и Борщаговской.

«Начиная с 1 сентября ежедневно в сквере «Поляна» (пересечение Янгеля и Борщаговской) какие-то дикари «обвешивают» дерево тележками из супермаркета. Каждое утро дворник тележки снимает, а ночью они снова появляются», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства опубликовано фото, на котором видно, ято тележки из супермаркета буквально нанизаны на стволы деревьев.