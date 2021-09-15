На поле у железных ворот в Харькове нашли 6-летнего мальчика без сознания

В Харькове полиция открыла уголовное производство в связи с тяжелым травмированием школьника в Московском районе. Вероятно, мальчик влетел в футбольные ворота на стадионе, катаясь на скейтборде.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

14 сентября около 18:00 в Харьковское районное управление полиции №2 поступила информация о госпитализации шестилетнего ребенка в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. По словам дежурного врача, медикам поступил вызов насчет травмы мальчика, они выехали по указанному адресу и нашли ребенка без сознания на школьном стадионе по улице Академика Павлова. Рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Судя по фото с места происшествия, на котором заметен скейтборд, можно предположить, что младшеклассник катался на доске и врезался в ворота.

Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

Следователи внесли сведения о нем в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.