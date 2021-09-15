В Apple сообщили, сколько будет стоить новый iPhone 13

Как стало известно во время презентации новых продуктов компании Apple, дата предварительного заказа на iPhone 13 — 17 сентября, а в продажу «яблочные» новинки поступят уже 24 сентября. Стартовая цена остается неизменной — 699 долларов, что не может не радовать фанатов этого гаджета.

В свою очередь цена iPhone13 Pro стартует от 999 долларов. А iPhone13 Pro Max — от 1099 долларов. Будет версия с 128, 256, 512 мегабайтами или 1 терабайтом памяти.

Традиционно в Украине новые айфоны 13 появятся в свободной продаже только через несколько месяцев.