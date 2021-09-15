На Волыни признали умершей женщину, пока она лечилась в психиатрической больнице

На Волыни женщине пришлось через суд доказывать, что она жива. Это произошло после того, как родственники признали ее умершей в то время, как она проходила лечение в психиатрической больнице. Ковальский горрайонный суд отменил акт о смерти живой женщины.

Об этом пишет Zaxid.net.

Как выяснилось, в мае 2019 года женщина находилась на лечении в психиатрической больнице, но родственники об этом не знали и принялись ее разыскивать. Сын пропавшей обратился в полицию. Позже полиция обнаружила в зарослях тело погибшей женщины и пригласила родственников пропавшей на опознание тела. Ее сын, невестка и мать ошибочно опознали свою родственницу. А еще через некоторое время стало известно, что на самом деле женщина находится на лечении.

Родные женщины объяснили, что ошиблись при опознания, поскольку лицо трупа было деформировано, а сами они находились в состоянии сильного стресса. Заслушав все показания, Ковальский городской суд постановил отменить акт о смерти женщины.