Австрія не прийме жодного біженця з Афганістану, – Курц

Влада Австрії не прийме жодного біженця з Афганістану. З такою заявою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв’ю газеті La Stampa, яке було опубліковано у вівторок.
Про це повідомляє УНН.
“Ми не приймемо в нашій країні жодного афганського біженця, — сказав він. — Цього не станеться, поки я при владі”.
За його словами, за останні роки до Австрії прибули понад 44 тис. афганців.
“В Австрії вже проживає четверта за величиною афганська громада у світі”, — вказав австрійський канцлер.
“Ми займаємо реалістичну позицію — інтеграція афганців дуже важка”, — зазначив Курц. Він пояснив, що труднощі пов’язані, зокрема, з їхнем рівнем освіти, “в основному низьким”, а також з розбіжностями в фундаментальних цінностях.
Канцлер підкреслив, що Австрія приділяє “особливу увагу підтримці сусідніх з Афганістаном країн і виділяє 20 млн євро на забезпечення захисту і допомоги афганцям в регіоні”.