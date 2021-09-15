Австрія не прийме жодного біженця з Афганістану, – Курц

Влада Австрії не прийме жодного біженця з Афганістану. З такою заявою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв’ю газеті La Stampa, яке було опубліковано у вівторок.

Про це повідомляє УНН.

“Ми не приймемо в нашій країні жодного афганського біженця, — сказав він. — Цього не станеться, поки я при владі”.

За його словами, за останні роки до Австрії прибули понад 44 тис. афганців.

“В Австрії вже проживає четверта за величиною афганська громада у світі”, — вказав австрійський канцлер.

“Ми займаємо реалістичну позицію — інтеграція афганців дуже важка”, — зазначив Курц. Він пояснив, що труднощі пов’язані, зокрема, з їхнем рівнем освіти, “в основному низьким”, а також з розбіжностями в фундаментальних цінностях.

Канцлер підкреслив, що Австрія приділяє “особливу увагу підтримці сусідніх з Афганістаном країн і виділяє 20 млн євро на забезпечення захисту і допомоги афганцям в регіоні”.